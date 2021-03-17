Süleymanpaşa’nın ilk kapalı pazaryeri hizmete giriyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş Caddesi üzerinde inşa edilen Osman Tabak Kapalı Pazaryerinin açılışı, 19 Mart Cuma günü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un da katılımlarıyla gerçekleşecek.

Süleymanpaşa’da hayata geçecek olan ilk kapalı pazaryeri olan Kapalı Pazaryeri, mevcut alanda eski Tekirdağ Belediye Başkanı Osman Tabak tarafından kazandırılan ancak yıllar boyu bakımsız kalarak kullanılmaz hale gelen pazaryeri tamamen kaldırılarak modern ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden inşa edildi.



Çok amaçlı olarak hizmet verecek

4 Bin 300 metrekare kapalı alana sahip, bünyesinde çocuk parkı, çay bahçesi, mescit, dinlenme alanları ve pazar yerlerinin yer aldığı, Süleymanpaşa Belediyesi Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri, Tekirdağ'ın ilk kapalı pazar yeri olma özelliğini taşımasının yanı sıra çok amaçlı olarak tasarlanmasıyla dikkat çekiyor.

Pazartesi günleri Yavuz Mahallesi Semt Pazarı olarak hizmet verecek olan kapalı pazar yeri, haftanın belli günlerinde özellikle hanımların el emeklerini, organik ev yapımı gıdaları satabilecekleri Köy Pazarı ve yerel esnafa öncelik verilerek Sosyete Pazarı konsepti ile faaliyet gösterecek. Alan, diğer günlerde Süleymanpaşa Belediyesi’nin hizmetlerine ev sahipliği yapacak.



TBMM Başkanı Şentop açılışa katılacak

19 Mart Cuma günü saat 17.00’da yapılacak olan açılış töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un teşrifleri ile gerçekleşecek. Özverili bir çalışma ile hayata geçirilen Osman Tabak Kapalı Pazaryeri’nin açılışına tüm Tekirdağlıları davet eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bu yıl, 2020’de başladığımız yatırımların hizmete gireceği ve yeni yatırımların temellerini atacağımız bir yıl olacak. Açılış maratonumuza rahmetli Osman Tabak’ın adını yaşatacağımız kapalı pazaryerimizle başlıyoruz. 4 bin 300 metrekare alana sahip, bünyesinde çocuk parkı, çay bahçesi, mescit, dinlenme alanları ve pazar tezgâhlarının yer aldığı proje, haftanın belli günlerinde Semt Pazarı, Hanımeli Pazarı, Organik Köy Pazarı ve yerel esnafımız tarafından kurulacak Sosyete Pazarı konseptiyle hizmet verecek. Hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın kışın soğuktan ve yağıştan, yazın sıcaktan etkilenmeden ticaretlerini ve alışverişlerini yapabilecekleri pazaryerimizi, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Sn. Mustafa Şentop hocamızın teşrifleriyle, 19 Mart Cuma günü saat 17.00’da hizmete açıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi açılışımızda aramızda görmekten mutluluk duyarız” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.