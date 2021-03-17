Satışa hazır uyuşturucular çoraplar içinde bulundu

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çoraplar içinde gizlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 3 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis, şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda, çoraplara ve poşetlere gizlenmiş 110 fişek bonzai, 125 fişeklenmiş halde eroin, 1 fişek toz esrar ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 740 lira ele geçirdi. Operasyonda 2'sinin yaşı 18'den küçük 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-03-17 14:28:31



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