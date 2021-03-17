Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi

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Tekirdağ’ın Malkara İlçesinde toprağa gömülü bulunan top mermisinin imha edildiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Bağpınarı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal kesimde bulunan vatandaşlar, ağaçlık alanda toprağa gömülü top mermisi ile karşılaştı. Daha sonra haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, top mermisinin olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma ekiplerince tüm güvenlik önlemleri alınarak söz konusu top mermisi patlatıldı. Patlatılma anı ise saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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