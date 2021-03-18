Saray’da “Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantıları devam ediyor

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "2021 Yılı Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantıları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırmak, üretimlerinde ürün artışını sağlamak, gelir seviyelerini, yetiştirilen ürünlerin kalitesini ve standardını yükseltmek amacıyla hazırlanan yayım programları kapsamında Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, Çayla Mahallesinde “Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantısı gerçekleştirildi.

Covid19’a karşı gerekli tedbirler alınarak Çayla Mahallesi Muhtarı Özcan Masum'un da katılımıyla gerçekleşen toplantıda çiftçiler ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak, tarımsal desteklemeler, tarım sigortası ve dijital tarım pazarı gibi birçok konuda bilgilendirmeler yapıldı.

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