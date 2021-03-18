CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"

İHA

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız" dedi.
Partisinin Tekirdağ İl Binasının açılışını yapmak üzere Tekirdağ’a gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu parti binasında açıklamalarda bulundu. "İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip acaba nasıl olur da iktidarda kalmanın yollarını ararım diyenler bu ülkeye, demokrasilerine katkıda bulunamazlar" diyen Kılıçdaroğlu, “Ne diyor anayasamız siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ne demektir, siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi parti yaşar, halkın desteğini almayan siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Demokrasiyi eğer savunuyorsak. Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda bütün illerde ve ilçelerde bizim binalarımız vardı. Mal varlıklarımıza el kondu. Arşivlerimize el kondu. Binalarımıza el kondu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik” dedi.
"Demokrasiyi savunmak farklı bir şeydir" ifadesini kullanan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak can ve mal güvenliği sağlamak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir. Demokrasiyi savunmak benim gibi düşünmeyen insanın düşüncesini özgürce söyleyebileceği bir rejimi savunmaktır. Demokrasiyi savunmak milli iradeyi savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir cümlesini savunmak demektir. Hakimiyet bila kaydü şart milletindir demektir” şeklinde konuştu.
Tek adam rejimine neden karşı olduklarını da aktaran Kılıçdaroğlu, “106 yıl önce Çanakkale Savaşını kazandık. Çanakkale'yi geçilmek kılanlar bedenlerini koydular. Savaş meydanlarında bedenlerini koydular. O bedenlerin içindeki ruh Çanakkale’yi geçilmez yaptı. 1918’de ne oldu? 3 yıl sonra Çanakkale’yi geçilmez yapanların iradesi yerle bir edildi. Bir kişi çıktı bir anlaşmayı imzaladı. O gemilerin tamamı Çanakkale’den bir kurşun atılmadan geldi Dolmabahçe Saraylarına demirledi. Neden biz tek adam rejimine karşı çıkıyoruz. İşte bunun için. Çanakkale’yi geçilmez kılanların iradesi bir kişini iradesi ile yok edildi ve o gemiler geldi Dolmabahçe’nin önünde demirledi. İstanbul, Osmanlı’nın Payitahtı işgal edildi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması ...
Prof. Dr. Ertuğrul: İngiltere mutasyonu hakim olursa salgın hız kazanacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ertuğrul: İngiltere mutasyonu hakim olursa ...
Saray’da “Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Saray’da “Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantıları devam ...
Malkara’da 20’ye kadar düşen vaka sayısı 200’ü aştı
YEREL HABERLER Malkara’da 20’ye kadar düşen vaka sayısı 200’ü aştı
Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi
YEREL HABERLER Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi
Satışa hazır uyuşturucular çoraplar içinde bulundu
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucular çoraplar içinde bulundu
Fransız peynir devi Çorlu'da Türk işçilerin görevine son verdi Toplu iş sözleşmesi imzalanmasını talep ederek haklarını isteyen işçiler, fabrika önünde eylem başlattı
YEREL HABERLER Fransız peynir devi Çorlu'da Türk işçilerin görevine ...
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
Süleymanpaşa’nın ilk kapalı pazaryeri hizmete giriyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’nın ilk kapalı pazaryeri hizmete giriyor
Dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor
YEREL HABERLER Dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor
Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu kokmuş çoraplara saklamışlar
Tekirdağ’da tütün operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da tütün operasyonu
Tekirdağ’da 4 bin personelle korona denetimi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 4 bin personelle korona denetimi
Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da villaya uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Çorlu’da uyuşturucu operasyonu 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi Çorlu’da polisten uyuşturucuya geçit yok 16 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Çorlu’da uyuşturucu operasyonu 16 kilo uyuşturucu ele ...
Ocakta tencereyi unutan alkollü şahıs, uyuya kalınca dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Ocakta tencereyi unutan alkollü şahıs, uyuya kalınca ...
Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı Dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi
YEREL HABERLER Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı Dava 7 ...
Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: Menfezler ve borular yetersiz(2)
YEREL HABERLER Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: ...
Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: Menfezler ve borular yetersiz
YEREL HABERLER Çorlu'daki tren kazası davasında ek bilirkişi raporu: ...
Eve operasyonda binlerce kaçak malzeme bulundu
YEREL HABERLER Eve operasyonda binlerce kaçak malzeme bulundu
Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Şüpheli şahıstan uyuşturucu bulundu
Gıda denetim timleri görev başında
YEREL HABERLER Gıda denetim timleri görev başında
Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi
YEREL HABERLER Ekinler ve meyve bahçeleri incelendi
Tekirdağ’da afet eğitimleri
YEREL HABERLER Tekirdağ’da afet eğitimleri