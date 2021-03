Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız(2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin güzel hizmetler verdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Verdiğiniz hizmetler sadece Tekirdağ'a özgü değil aslında. Örnek olması açısından tüm Türkiye için geçerli. Harcanan her kuruşun Tekirdağ halkına katkı sağlanması için harcandığını biliyorum. Belediye başkanlarımızın bu zor pandemi döneminde büyük başarılara imza attıklarını biliyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Hükümet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Bir iş yeri önünde oturup çay içen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

ET KOMBİNA TESİSLERİNDE İNCELEME

Malkara ilçesine giden Kılıçdaroğlu, Çavuşköy Mahallesi girişinde çiftçiler tarafından karşılandı. Çiftçilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, büyükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı Malkara Et Kombina Tesisleri'ni gezen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en büyük ikinci et kombinasının Tekirdağ Belediyesi tarafından yapıldığını, bu tür tesislerin Türkiye'nin her yerinde olması gerektiğini ifade etti.

'TÜRKİYE'NİN SORUNLARININ TAMAMINI ÇÖZECEĞİZ'

Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu olmadığını, iktidara geldiklerinde sorunların tamamını hep birlikte çözeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Benim size sözüm var; Türkiye'nin bu sorunlarının tamamını çözeceğiz. Gücümü sizden alacağım, desteğimi sizden alacağım. Önce Allah'a güvenin, sonra kendinize güvenin, sonra da bize güvenin, bu kardeşinize güvenin. Her sorunu çözeceğim" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Biz her yerde kendi vatandaşlarımıza soydaşlarımıza destek oluyoruz. Tarihin bize yüklediği bir miras var. Ama etnik kimlik üzerinden siyaset yapmayız. Allah'ın yarattığı insanı en değerli varlık olarak kabul ederiz. Bu coğrafyada herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Biz cennet yurdu olan bu ülkeyi cehenneme çeviren bir siyaset istemiyoruz. Bize destek verin, göreceksiniz Türkiye bütün bu sorunları aşacak. Çiftçisi de kazanacak, esnafı da kazanacak, işçisi de kazanacak, herkes kazanacak" diye konuştu.

Şerif Özgür isimli bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na nutuk hediye etti. Nutuk'un genel merkezdeki yerini alacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin kendilerinden Nutuk istediğini, oraya Nutuk gönderen tek partinin CHP olduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu, daha sonra 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı törenlerine katılmak üzere Çanakkale'ye hareket etti.

DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR-Murat YAYIN

2021-03-18 15:11:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.