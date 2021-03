Kılıçdaroğlu: “Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz”

Tekirdağ’da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önce Allah’a güvenin sonra kendinize güvenin sonunda da bize güvenin, bana güvenin. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Çavuşköy Et Kombina Tesisi’ni ziyaret etti.

Malkara Et Kombina Tesisi’nin benzerlerinin, Türkiye’nin her yerinde inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Türkiye’nin bütün sorunları çözülür. Neyle akılla çözülür. Devlet akılla yürütülür, bilgiyle yürütülür, birikimle yürütülür. Benim size sözüm var. Türkiye’nin sorunlarının tamamını çözeceğiz. Gücümü, desteğimi sizden alacağım. Size de şunu söylemek isterim önce Allah’a güvenin, sonra kendinize güvenin, sonra da bize güvenin bu kardeşinize güvenin. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz. Benim siyaset anlayışımda cebimi doldurmak yoktur. Vatandaşın cebi dolacak, vatandaş kazanacak. Alın teri döken kazanacak. Üreten kimse, alın teri döken kimse hak onun hakkıdır. O hakkı ona teslim edeceğiz” dedi.

Konuşmasını sona erdiren Kılıçdaroğlu’na, Malkara Ziraat Odası eski Başkanı Şerif Özgür tarafından Arapça yazılı ‘Nutuk’ hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.