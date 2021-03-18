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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşçi servisi alevlere teslim oldu, faciadan dönüldü

İHA

İşçi servisi alevlere teslim oldu, faciadan dönüldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçi servisi alevlere teslim oldu. Facianın eşiğinden dönülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorlu’da faaliyet gösteren bir fabrikaya servis hizmeti veren Mehmet Ali E.'nin idaresindeki 59 S 9153 plakalı minibüs elektrik aksamından kaynaklandığı kaydedilen yangında küle döndü. Aracından dumanlar yükseldiğini gören sürücü minibüsü yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiyenin müdahalesine karşın alevlere teslim olan minibüs tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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