Metruk binada yangın çıktı

Sen de mi uşak!

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Nesrin Sokak'ta uzun zamandır kullanılmayan 2 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemede yangının, binada bulunan çöplerin yakılması sebebiyle çıktığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma işlemleri sürüyor.

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