Kılıçdaroğlu: Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle çalışacağız

Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her türlü taassuptan uzak, ahbap-çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece önemlidir ve değerlidir. Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da düzenlenen Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Edirne, Çanakkale ve Kırklareli Belediye Başkanlıkları'nın düzenlediği çalıştaya, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Gagavuzya, Arnavutluk'tan belediye başkanları ile temsilciler katıldı.

Çalıştayda konuşan Kılıçdaroğlu, Balkan ve Rumeli'nin Türkiye için uzak diyarlar olmadığını belirterek, "Bunu sadece coğrafi yakınlığı kastederek söylemiyorum. Balkanlar ve Rumeli ile güçlü tarihsel ve gönül bağlarımız var. Bugün ülkemiz nüfusunun 30 milyonu Balkan kökenli ve yine Balkanlar'da 10 milyonu aşkın soydaş akraba topluluğumuz yaşıyor. Balkan kökenli yurttaşlarımızın ülkemizde kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla, göç edilen bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları arasında güçlü ilişkilerimiz var. Elbette bundan son derece memnunuz. Bir çalışmanın başarısı, o çalışmanın çıktıları üzerinden yeni çalışma ve iş birliği imkanları üretmekle mümkündür. Balkan Masası'nda görev yapan, sorumluluk alan arkadaşlarımızın gayretlerini görüyoruz. Son üç ayda Ankara'da, Samsun Atakum'da, İzmir Bornova'da gerçekleştirdikleri çalışmaların dördüncüsünü bugün Trakya'da yapıyorlar. Burada yapılan çalıştay Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsıyor. Tüm Trakya'yı kapsayan bu çalıştaya yerel yönetimlerimizin de destek verdiğini biliyoruz. Bugün burada Balkanlar'daki yerel yönetimlerle başta kültür, gençlik ve ekonomi olmak üzere pek çok farklı alanda yapılabilecek işbirlikleri ele alınacak. Yerel yönetimlerimiz karşılıklı olarak birikim ve deneyimlerini paylaşacak. Buradan güzel kararlar çıkacağına eminim. Kısa süre sonra da bu kararların uygulanabilirliğini hep birlikte göreceğiz" dedi.

'BELEDİYELERİMİZİN, BALKAN ÜLKELERİNDEN KARDEŞ BELEDİYELERİ OLSUN'

"Her türlü taassuptan uzak, ahbap-çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece önemlidir ve değerlidir" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöye devam etti:

"'Sen ben' diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var. Bu çalıştaydan, kaynakları israf etmeyerek, insana dokunan, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi kuvvetlendirecek projelerin üretilmesini ve yaşama geçirilmesini bekliyorum. Bunu yaparken sadece çalışmalarımızın sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine dikkat edeceğiz. Balkanlar'a yönelik çalışmalarımızın iç politikaya alet edilmeden, milli vasfın muhafazası önemlidir. Burada da belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor. En büyük dileğim her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından kardeş belediyeleri olsun. En büyük dileğim bu. Bunu özellikle önemsiyorum. Bu konuda Balkan Masası'na da büyük görevler düşüyor. Bunun eşgüdümünü sağlamak da bizim görevimiz. Mutlaka Balkanlara ulaşmalıyız. Bunları yaparken Balkanlar'dan gelen en büyük Türk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün soydaşlarımızla ilgili söylediği şu sözler bizim için önemli bir ilkedir. Şöyle der Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım'. Bunları kim yapacak? Elbette biz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bu vizyon ve anlayış bizim yol göstericimizdir."

Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından Balkanları temsilen Bulgaristan'ın Haskova kentinin Meriçler Belediye Başkanı Mümin Ali İskender, Trakyalıların kullandığı özel bir yapım bir bardak hediye etti. Kılıçdaroğlu, Balkanlar'dan gelen davetliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalıştay, daha sonra basına kapalı devam etti.

