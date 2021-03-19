Kılıçdaroğlu: Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle çalışacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle çalışacağız

DHA

Kılıçdaroğlu: Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle çalışacağız


Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'da Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her türlü taassuptan uzak, ahbap-çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece önemlidir ve değerlidir. Sen, ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da düzenlenen Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı'na katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Edirne, Çanakkale ve Kırklareli Belediye Başkanlıkları'nın düzenlediği çalıştaya, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Gagavuzya, Arnavutluk'tan belediye başkanları ile temsilciler katıldı.
Çalıştayda konuşan Kılıçdaroğlu, Balkan ve Rumeli'nin Türkiye için uzak diyarlar olmadığını belirterek, "Bunu sadece coğrafi yakınlığı kastederek söylemiyorum. Balkanlar ve Rumeli ile güçlü tarihsel ve gönül bağlarımız var. Bugün ülkemiz nüfusunun 30 milyonu Balkan kökenli ve yine Balkanlar'da 10 milyonu aşkın soydaş akraba topluluğumuz yaşıyor. Balkan kökenli yurttaşlarımızın ülkemizde kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla, göç edilen bölgelerdeki sivil toplum kuruluşları arasında güçlü ilişkilerimiz var. Elbette bundan son derece memnunuz. Bir çalışmanın başarısı, o çalışmanın çıktıları üzerinden yeni çalışma ve iş birliği imkanları üretmekle mümkündür. Balkan Masası'nda görev yapan, sorumluluk alan arkadaşlarımızın gayretlerini görüyoruz. Son üç ayda  Ankara'da, Samsun Atakum'da, İzmir Bornova'da gerçekleştirdikleri çalışmaların dördüncüsünü bugün Trakya'da yapıyorlar. Burada yapılan çalıştay Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerini kapsıyor. Tüm Trakya'yı kapsayan bu çalıştaya yerel yönetimlerimizin de destek verdiğini biliyoruz. Bugün burada Balkanlar'daki yerel yönetimlerle başta kültür, gençlik ve ekonomi olmak üzere pek çok farklı alanda yapılabilecek işbirlikleri ele alınacak. Yerel yönetimlerimiz karşılıklı olarak birikim ve deneyimlerini paylaşacak. Buradan güzel kararlar çıkacağına eminim. Kısa süre sonra da bu kararların uygulanabilirliğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
'BELEDİYELERİMİZİN, BALKAN ÜLKELERİNDEN KARDEŞ BELEDİYELERİ OLSUN'
"Her türlü taassuptan uzak, ahbap-çavuş ilişkileri dışında halkın seçtiği yerel yöneticilerimizle beraber bu çalıştayın yapılması son derece önemlidir ve değerlidir" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöye devam etti:
"'Sen ben' diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız. Bunu yapabilecek çalışma azmimiz ve kaynağımız var. Bu çalıştaydan, kaynakları israf etmeyerek, insana dokunan, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi kuvvetlendirecek projelerin üretilmesini ve yaşama geçirilmesini bekliyorum. Bunu yaparken sadece çalışmalarımızın sürekliliğine ve sürdürülebilirliğine dikkat edeceğiz. Balkanlar'a yönelik çalışmalarımızın iç politikaya alet edilmeden, milli vasfın muhafazası önemlidir. Burada da belediye başkanlarımıza büyük görevler düşüyor. En büyük dileğim her bir belediyemizin Balkan coğrafyasından kardeş belediyeleri olsun. En büyük dileğim bu. Bunu özellikle önemsiyorum. Bu konuda Balkan Masası'na da büyük görevler düşüyor. Bunun eşgüdümünü sağlamak da bizim görevimiz. Mutlaka Balkanlara ulaşmalıyız. Bunları yaparken Balkanlar'dan gelen en büyük Türk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün soydaşlarımızla ilgili söylediği şu sözler bizim için önemli bir ilkedir. Şöyle der Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz, bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Tarih bağı kurmamız lazım. Folklor bağı kurmamız lazım'. Bunları kim yapacak? Elbette biz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği bu vizyon ve anlayış bizim yol göstericimizdir."
Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından Balkanları temsilen Bulgaristan'ın Haskova kentinin Meriçler Belediye Başkanı Mümin Ali İskender, Trakyalıların kullandığı özel bir yapım bir bardak hediye etti. Kılıçdaroğlu, Balkanlar'dan gelen davetliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çalıştay, daha sonra basına kapalı devam etti.
 DHA-Politika Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR
2021-03-19 13:23:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Sen ben diyerek değil, demokratik değerlerle hepimiz temelinde çalışacağız” CHP lideri Kılıçdaroğlu, Balkan Ülkeleri Yerel Yönetimler İşbirliği Çalıştayı’na katıldı
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Sen ben diyerek ...
İstanbul- Tekirdağ yolunda kırmızı ışıkta zincirleme kaza Tekirdağ’da korkutan kaza Akıllara Bursa’daki tır faciası geldi, neyse ki korkulan olmadı
YEREL HABERLER İstanbul- Tekirdağ yolunda kırmızı ışıkta zincirleme ...
Metruk binada yangın çıktı
YEREL HABERLER Metruk binada yangın çıktı
Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini acıttı
YEREL HABERLER Orta refüjde yatarken bulundu, görenlerin içini ...
İşçi servisi alevlere teslim oldu, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER İşçi servisi alevlere teslim oldu, faciadan dönüldü
Şehitlerin ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi
YEREL HABERLER Şehitlerin ailelerine Devlet Övünç Madalyası verildi
40 bin liralık makine ile sigara sararken yakalandı
YEREL HABERLER 40 bin liralık makine ile sigara sararken yakalandı
Kılıçdaroğlu: “Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle sorunların hepsini çözeceğiz”
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: “Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle ...
Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken merminin isabet etmesi sonucu ölen Ak'ın katil zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı kavga sırasında yoldan geçerken merminin ...
Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması ...
Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız(2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması ...
Muratlı ilçesinde afet eğitimi verildi Deprem öncesi, esnası ve sonrasında
YEREL HABERLER Muratlı ilçesinde afet eğitimi verildi Deprem öncesi, ...
Kırsal mahallelerde yol çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerde yol çalışmaları hız kazandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız"
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Biz siyasi partilerin ...
Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması sürecini bırakmak zorundayız
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyasi partilerin sonlandırılması ...
Prof. Dr. Ertuğrul: İngiltere mutasyonu hakim olursa salgın hız kazanacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ertuğrul: İngiltere mutasyonu hakim olursa ...
Saray’da “Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Saray’da “Çiftçi Eğitim ve Yayım” toplantıları devam ...
Malkara’da 20’ye kadar düşen vaka sayısı 200’ü aştı
YEREL HABERLER Malkara’da 20’ye kadar düşen vaka sayısı 200’ü aştı
Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi
YEREL HABERLER Toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi
Satışa hazır uyuşturucular çoraplar içinde bulundu
YEREL HABERLER Satışa hazır uyuşturucular çoraplar içinde bulundu
Fransız peynir devi Çorlu'da Türk işçilerin görevine son verdi Toplu iş sözleşmesi imzalanmasını talep ederek haklarını isteyen işçiler, fabrika önünde eylem başlattı
YEREL HABERLER Fransız peynir devi Çorlu'da Türk işçilerin görevine ...
Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bulunan top mermisi imha edildi
Süleymanpaşa’nın ilk kapalı pazaryeri hizmete giriyor
YEREL HABERLER Süleymanpaşa’nın ilk kapalı pazaryeri hizmete giriyor
Dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor
YEREL HABERLER Dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor