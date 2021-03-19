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TBMM Başkanı Şentop: “Anayasanın 84. maddesi açıktır” "Bu maddenin ikinci fıkrasında; kesin hüküm genel kurula bildirilir ve milletvekilliği düşer der"

İHA

TBMM Başkanı Şentop: “Anayasanın 84. maddesi açıktır” "Bu maddenin ikinci fıkrasında; kesin hüküm genel kurula bildirilir ve milletvekilliği düşer der"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Anayasanın 84. maddesi açıktır. Bu maddenin ikinci fıkrasında; kesin hüküm genel kurula bildirilir ve milletvekilliği düşer der. Bunlar tabi okuduğunu anlamakta acziyet yaşamayan tüm Türkiye vatandaşları içindir” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin açılışına katıldı. Şentop, burada HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şentop, “Siyaset yapıyoruz, milletvekili oluyoruz, neye göre milletvekili oluyoruz? Mesela 100. Yıl Mahallesi'nde benim evim var. Orada yaşayan kişiler benim ismimi yazıp milletvekili olması için sandığa atsa ben milletvekili olur muyum? Nasıl oluyor bu? Milletvekili olmak için konulmuş kurallar var. Bununla ilgili YSK’nın koymuş olduğu çerçevede uygulanan bir sistem var. Milletvekilinin nasıl kazanacağı hukukla belirlendiği gibi, nasıl sona ereceği de belirlenmiştir. Milletvekili seçilirken, milletvekili sıfatını taşırken, kanunların vermiş olduğu çerçeveyi bir hat olarak görenler, milletvekilliği anayasaya ve kanuna göre sürer. Milletvekili seçilirken ‘Oh ne güzel, ben milletvekili oldum’ değil, Anayasaya göre düşürüldükten sonra ‘Hayır ben bunu tanımıyorum demek’ kendi durumunu, statüsünün ne olduğunu, anlamaktan bir acziyet ifade eder. Bugün bir milletvekiliyle ilgili olarak, kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün bildirilmesi sebebiyle milletvekilinin düşmesi sebebiyle söylüyorum. Mahkeme kararları eleştirilebilir, herkes eleştirebilir. Eleştirilerde bazıları haklıdır, bazıları haksızdır. Kimsenin dediği bir şey yok. Ama sonuçta meclis başkanlığımda mahkeme kararlarının beğendiklerimi uygulamam, beğenmediklerimi uygulamamam diye bir durumum yok. Anayasa gereği, kesinleşmiş bir mahkeme kararı mecliste okunur, okunmasıyla birlikte hangi milletvekiliyse o, onun da milletvekilliği sona erer. Anayasa ve kanunlara göre kazanılan milletvekilliği anayasa ve kanunlara göre sona erer. Anayasanın 84. maddesi açıktır; bu maddenin ikinci fıkrasında; kesin hüküm genel kurula bildirilir ve milletvekilliği düşer der. Bunlar tabi okuduğunu anlamakta acziyet yaşamayan tüm Türkiye vatandaşları içindir" dedi.
"Anayasanın 84. maddesi de tüm vatandaşların anlayabileceği bir husustur" diyen Şentop, "Cezanın ifası dönem sonuna bırakılır diye bir şey demiyor. Milletvekilliği, yani parlamento üyeliği sona erer diyor. 2. fıkrada yani kesim hüküm okunduğu zaman infaz gerçekleşir. Dolayısıyla dönem sonuna bırakmak gibi bir şey ne anayasada ne de başka bir yerde mevcut değildir. Bugüne kadar olmuş diyenler var, bu bir cehalet örneğidir. Bunu söyleyen bazı eski meclis başkanları da var, çok eskilerden. Burada bunu ifade etmek isterim; 1995’te yapılmış bir anayasa değişikliği, burada hukukçular da var o yüzden altını çizeyim. 1995 yılına kadar anayasada kesin hüküm geldiği zaman bu oya sunuluyordu. Fakat 1995’te yapılan değişikliğiyle oya sunulmuyor, milletvekilliği düşüyor. Tabii ki tüm hükümler kararlar okunmuştur, bekletme söz konusu değildir. 26.dönem, yani bundan bir önceki dönem 8 tane milletvekilinin milletvekilliği kesim hükümlerin genel kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Bunların en erken okunanı 3 gün içinde, en geç okunanı 56 günde olmuştur. Yani en fazla 56 gün olmuştur. 4 Haziran 2020 tarihinde 3 milletvekilimizle ilgili kesin hükümler okunmuştur ve milletvekilliği düşmüştür. Son milletvekilliği düşen arkadaşımız sayın Berberoğlu’nun meselesi ile benzemez. Çünkü Sayın Enis Berberoğlu meselesi Anayasanın geçici 20. maddesi ile ilgili dokunulmazlığın komple kaldırıldığı bir düzenlemeyle alakalıydı. Tartışma o noktadaydı. Halbuki son milletvekili arkadaşımızın durumu Berberoğlu ile birlikte milletvekilliği düşen 2 HDP’li milletvekilinin durumu ile aynıdır. Anayasanın 14. Maddesindeki hususlarla ilgili, dokunulmazlık kazanamayacağı durumlarla ilgili ayrı tartışma konusudur. Anayasa ve kanunlarla göre milletvekilliği sona erer. Herkesin bunu aklına sokması lazım. Hukuk fakültesi açılışında bunları sizlerle paylaşmak istedik. Hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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