

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ(DHA)TÜRKİYE Büyük Millet Meclis Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri' açılış törenine katıldı. Şentop, "Siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla koronavirüs tedbirleri ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Osman Tabak Kapalı Pazaryeri' açılışına katıldı.

'PAZARLAR ŞEHRİN GELİŞMİŞLİĞİNİ GÖSTEREN BİR TAKIM VİTRİNLER GİBİDİR'

Açılış öncesi Tekirdağ'daki çocukluk anılarını anlatarak konuşmasına başlayan Şentop, "Burada bugün açılışını yaptığımız Pazar yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Ben Tekirdağ´da liseyi bitirene kadar yaşadım. Perşembe günleri Kolordu Caddesi'nde pazar kurulurdu. Okula giderken de zaman zaman pazara alışveriş için giderdim. Tabi onun o zamanlardaki ilk küçük halini daha sonra zamanla büyüdü, o cadde içerisinde yukarıda Muratlı caddesinin de birleştiği yere kadar uzadığı zamanlar oldu. Ayrıca imam hatip lisesinede öğrenci olduğum için okula gidip gelirken de, Perşembe günleri daha sonra ortaya çıkan sıkıntıları da yaşadık. Pazara yük getiren, taşıyan araçların park edecekleri yerler ayrı bir sorun, yine gidip gelmek, pazarın yetersizliği sebebiyle tezgahların taşınması gibi sorunlar. Tekirdağ o tarihlerden bu zamana kadar çok büyüdü, nüfusumuz arttı. Süleymanpaşa ilçemizin nüfusu çok arttı. Farklı ihtiyaçlar doğdu ama burada da vakti zamanında ilk kurulduğu zaman rahmetli 'Osman Tabak' zamanında açıldığında alışveriş için geldiğimiz oldu. Bu sokaktan geçip gidiyoruz sürekli, Aslında pazarlar özellikle bu tür açık pazarlar şehirlerin gelişmişliğini de gösteren bir takım vitrinler gibi hem buralarda tezgah açan malını satmaya çalışan esnafımız hem de alışveriş yapan vatandaşlar bakımından bu imkanların bir şehrin gelişmişliği ile ilgili gösterge olduğunu da düşünüyorum. Buradaki hizmet aslında bir başlangıç olarak kabul etmek kaydıyla tabii ki inşallah arkası gelecektir. Süleymanpaşa ilçemizin daha geniş manada tüm ilçelerimizin Tekirdağ´ımızın güzel, konforlu alışveriş imkanı sağlayan mekanlara ihtiyaç var" dedi.

'SİYASİ PARTİ FARKI OLMAKSIZIN TEKİRDAĞ'A HİZMET NOKTASINDA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Tekirdağ´ın 4 ulaşım ağının kullanabilmesi ve sanayi kenti olması nedeniyle Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirten Şentop, "Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim Tekirdağ'ımız Türkiye´nin en güzel şehirlerinden biri. Sadece güzelliği ile değil, coğrafi konumu itibarı ile imkanlar bakımından önemli. Hem kara yolunun hem demir yolunun hem hava yolunun hem deniz yolunun. Dördünün birden ortak olarak kullanılabildiği bir şehir Tekirdağ'ımız. Bunun ötesinde bir sanayi şehri olması hasabiyle de Türkiye'mizin ekonomisine büyük katkı sağlayan üretimi sebebiyle ve bu üretimin ortaya çıkarmış olduğu vergi sebebiyle bütçemize de çok büyük katkı sağlayan bir şehrimiz. Biz Tekirdağ´ın bir evladı olarak Tekirdağ´a hizmeti öncelik olarak görüyorum. Bu benim şuan ki içerisinde bulunduğum, taşıdığım sıfat buna engel değil. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım ama Tekirdağ´a bir ayrıcalık yapmıyorum sadece bugüne kadar Tekirdağ´ın eksik kalan bazı hizmetlerinin tamamlanması, Türkiye´deki diğer şehirlerimizin illerimizin almış olduğu hizmet nispetinde, Tekirdağ´ın ekonomimize katkısı nispetinde hizmetleri alabilmesi için gayret gösteriyoruz. Yoksa ilave Tekirdağ´ın hakkı olmayan bir şeyi talep etmiyoruz. Hakkı olanı talep ediyoruz sadece. Bu konuda da bütün milletvekili arkadaşlarımızla, bütün belediye başkanlarımızla siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ´a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız" şeklinde konuştu.

'BELEDİYE İMKANLARIYLA YAPILDI'

Osman Tabak Kapalı Pazar Yeri Açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de pazaryerinin tamamının belediye imkanlarıyla yapıldığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Şu gördüğünüz kapalı alan 1,5 milyon liraya mal oldu. Yalnız üstüne basarak söylemem gereken bir şey var. Bunun haricindeki her şeyi Süleymanpaşa´nın birbirinden çalışkan kıymetli belediye personeli tarafından yapıldı. Maliyetinin düşük olmasının sebebi işin tamamını ihale etmememiz. Belediyede çalışan arkadaşlarımız tarafından yapılacak kısmının kendimiz yapmasından kaynaklı bugün ki yaklaşık bu pazarın aynısını yapmaya kalksak, tamamını ihale etmiş olsak 4,5 milyon lira maliyetinde olacaktı. Herkes diyor Cüneyt Parayı nereden alıyor? 'Cüneyt aslında parayı bulmuyor, parayı tutumlu kullanıyor' diyelim biz buna" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-03-19 21:41:30



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