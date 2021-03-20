Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Fransa'ya giden 2 TIR´ın dorselerinde, 1´i kadın 8 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, TIR sürücüleri gözaltına alındı.
İstanbul'dan Fransa'ya gitmek üzere yola çıkan plastik yüklü 2 TIR, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki park alanında mola verdi. Park görevlileri TIR'ların dorselerinden gelen sesleri duyunca polise haber verdi. Hemen bölgeye gelen polis ekipleri de mühürlü olan dorseleri açtı. 2 dorsede Filistin ve Suriye uyruklu 1´i kadın 8 kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede dorselerin kapılarındaki mühürlerin söküldükten sonra toplu iğne ile birleştirildiği ortaya çıktı.
Kaçak yollarla Avrupa'ya gitmek için yola çıkan ve dorselerden forklift aracıyla indirilen 8 kaçak göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 2 TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2021-03-20 15:54:38
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