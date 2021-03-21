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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İHA

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye erleri çıkardı.
Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa K. yönetimindeki 22 FV 615 plakalı otomobil, ara yoldan aniden Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ne çıkınca; şeridinde seyreden Çetin D. sevk ve idaresindeki 59 ADN 792 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K.’nın kullandığı 22 FV 615 plakalı otomobil, park halindeki 59 DB 414 plakalı araca da çarptı. Kazanın tesiriyle araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile aracın ön koltuğunda sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü sedyeye bindirilerek olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Yolda trafik güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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