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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İHA

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hurda yığınına dönen otomobilden sağ çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÇerkezköyÇorlu yolu üzeri Kızılpınar ışıklar civarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan Zafer K’nın kullandığı 39 ABD 596 plakalı otomobil ile Kızılpınar istikametine dönmek isteyen Hakan K. yönetimindeki 59 UG 967, plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri ise kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa K. yönetimindeki 34 NA 9518 plakalı araca çarptı. Kazada 39 ABD 596 plakalı otomobilin sürücüsü Zafer K. yaralandı. Olay yerinde bulunanların haber vermesi ile 112 Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, 2 otomobil de hurda yığınına döndü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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