Deprem kuşağındaki Tekirdağ’da afet eğitimleri sürüyor

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"Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında deprem kuşağında bulunan Tekirdağ’da afet eğitimleri devam ediyor.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Kapaklı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerinde "Afet Farkındalık Eğitimleri" gerçekleştirildi. İlçe protokolü, muhtarlar, din görevlileri ve AFAD gönüllülerine dört bölüm halinde "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen eğitimde katılımcılara; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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