Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen kişi Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişinin Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri E.A. adlı kişiyi gözaltına aldı.

E.A. adlı şüphelinin evinde yapılan aramalarda örgütsel dokuman, cep telefonu ve sim karta incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri soruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.