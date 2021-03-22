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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gece saatlerinde araçların üzerine çamur yağdı. Çamur yağması sabah saatlerinde araçlarını kullanmak isteyen sürücüleri şaşırtırken, duruma en çok oto yıkamacılar sevindi.

Muratlı genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle birlikte çamur yağdı. Park halindeki araçlar çamurla kaplandı. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere araçlarının başına gelen bazı sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken, bazıları da soluğu oto yıkamacılarda aldı. Duruma en çok yıkamacılar sevinirken, ilerleyen saatlerde yağışların tesiriyle araçların üzerinde biriken çamurlar akıp gitti.

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