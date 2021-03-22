Tekirdağ’da 3 buçuk ton etil alkol ele geçirildi

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Tekirdağ'da iki farklı adrese operasyon düzenlen polis ekipler 3 buçuk ton etil alkol ele geçirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri kaçak alkole geçit vermemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki ikamette arama yapan polis ekipleri, 3 buçuk ton litre etil alkol, bin 18 şişe alkol yapımında kullanılan aroma ve 15 derece kiti ele geçirdi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

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