Yerli korona virüs aşısı gönüllülere uygulandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir ilaç firması tarafından geliştirilen inaktif Covid19 aşısının Faz1 çalışmaları, ilk kez gönüllülere uygulanarak başladı.

Koçak Farma CEO’su Uzm. Dr. Hakan Koçak geliştirilen aşı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Covid19’a karşı geliştirilen Koçak19 inaktif Covid19 aşısı, 1855 yaş arasında sağlıklı gönüllülere uygulanacaktır. Geliştirdiğimiz aşı aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü aday aşı listesinde de yer almaktadır. Firmamız uzun yıllardır aşılarla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ARGE merkezinde 100 civarında bilim insanı yeni ürünler, biyoteknolojik ürünler ve aşılarla ilgili araştırmalar yapmaktadır. Firmamız ayrıca İstanbul Ayazağa tesislerinde I.V. serum üretimi yapmakta olup, Türkiye’nin en büyük I.V. serum üreticisidir. Covid19 salgının ilk günlerinden itibaren tedavi protokollerinde bulunan ürünlerin hemen hemen tamamının üretimi firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir” dedi.

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