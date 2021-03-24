Tekirdağ'da avcılığı yasaklanan 10 kasa sazan ele geçirildi

15 Mart15 Haziran tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazangiller için Tekirdağ’da denetim yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 10 kasa sazan balığı ele geçirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından 15 Mart15 Haziran tarihleri arasında avcılığı yasak olan sazan balığı için denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde bu tarihlerde avcılığı yasak olan sazanların avlandığı tespit edildi. Yaklaşık10 kasa sazan balığına el konulurken, ilgili şahıslara idari para cezası uygulandı.

1380 sayılı su ürünleri kanuna bağlı 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ gereği Tekirdağ’da 15 Mart15 Haziran tarihleri arasında sazangiller avcılığı yasaklanmıştı.

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için denetimlerin hassasiyetle devam edileceği vurgulandı.

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