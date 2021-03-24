Tekirdağ’da iki eve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki eve yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) ve Reşadiye mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen iki şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, 15 fişek eroin, 5 adet sentetik hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 496.75 TL ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan H.K. isimli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, firari A.D. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.