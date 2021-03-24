Dolmuşlara korona virüs denetimi

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından dolmuşlarda korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler denetlendi.

Denetlemeler kapsamında dolmuşlarda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, maske kullanımı, yolcu sayısı, HES (Hayat Eve Sığar) Kodu kontrolü yapılıp yapılmadığı gibi kontroller gerçekleştiriliyor, şoförlere bilgilendirmede bulunuluyor, uygulamalardaki eksikliklerle ilgili uyarılar yapılıyor.

Ayrıca salgın ile ilgili bilgilendirme afişleri ile uyarı görsellerinin dolmuşların görünen yerlerine asılıp asılmadığı, yolcuların kişisel tedbirlere riayet edip etmediği de kontrol edilerek gerekli ikazlar yapılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, her hafta düzenli olarak toplu ulaşım araçlarından olan dolmuşların denetlendiği belirtilerek, vaka sayılarının yeniden artış gösterdiği bugünlerde vatandaşların ve sorumluların salgın tedbirlerine sıkı sıkıya uymaları çağrısında bulunuldu.

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