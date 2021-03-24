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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

350 gram pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş oldu

İHA

350 gram pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş oldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Mart ayı Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, 350 gram sade pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi.
Dijital platformda gerçekleştiren toplantıda Şubat 2021 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddeleri Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi.
TOBB’un 11 Şubat 2021 tarih 1400 sayılı yazısı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından oluşan ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yürütülen NACE Çalışma Grubunca, Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinde yer alan bazı kodlarda değişiklik yapıldığı bildirildi. Bununla birlikte faaliyet kodu güncellemesi konusunda Meclis konuyu değerlendirmiş olup rehbere yeni eklenen dört adet nace kodunun meslek gruplarına tanımlanmasına oybirliği ile karar verildi. Umat Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. sermaye artış payının ihtiyatlardan ödenmesi konulu maddeler Meclis tarafından değerlendirilip kabul edilirken aynı zamanda pide azami fiyat talebi de gündem maddesi olarak ele alındı. Değerlendirme sonucu 350 gram sade pidenin fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak belirlendi.
Meclis toplantısında son gündem maddesi ise Çerkezköy TSO 2020 Faaliyet Raporu’nun sunulması oldu. Meclis tarafından değerlendirilmeye alınan tüm gündem maddeleri onaylanarak kabul edildi.

Faaliyet raporu meclise sunuldu
Çerkezköy TSO Meclis toplantısında Eğitim ve Kalite Sistem Yöneticisi Asude Çelen tarafından, 2020 yılı faaliyet raporu Meclise sunuldu. 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun başlıca konularından biri; Çerkezköy Endüstriyel Fuarı’nın ilk kez online olarak gerçekleştirilmesi ve tüm Oda/Borsalar genelinde tek online fuar olmasıydı. Bir diğer önemli ayrıntı ise Çerkezköy TSO’nun üyelerine ve birinci derecede yakınlarına indirimli olarak faydalanmaları adına önemli firmalarla yapmış oldukları “üye indirim protokolleri” oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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