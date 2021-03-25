ÇESAV’ın genel kurulu yapıldı ÇESAV’ın olağan mali genel kurulu Vali Yıldırım başkanlığında yapıldı

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Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (ÇESAV) 25. Olağan Mali Genel Kurul toplantısı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, ÇESAV Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mütevelli Heyet Üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda divan kurulu oluşturularak genel kurul kararlarını onama yetkisi divan heyetine verilmesi konusu ile faaliyet raporu görüşülerek onaylandı.

Denetim kurulu raporunun da oya sunulduğu toplantıda bilanço gelir gider hesapları ile tahmini bütçe incelenerek oylandı.

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