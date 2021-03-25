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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malkara’da üreticilerin sorunları masaya yatırıldı

İHA

Malkara’da üreticilerin sorunları masaya yatırıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde üreticilerin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, “Pandemiyle birlikte tarımsal üretim en önemli ve öncelikli konu haline gelmiştir” dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Malkara İlçesi Deliller Mahallesinde üreticilerle bir araya geldi. Deliller Mahallesinde yapılan toplantıya İl Müdür Yardımcısı Dr. Erhan Yalçın, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan, Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, Deliller Mahalle Muhtarı Hüseyin Özgür ve üreticiler katıldı.
Deliller Mahallesinde yapılan toplantıda, tarımın genel konularının yanı sıra, son dönemde iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkileri, hububatta soğuk zararı, tohum seçimi, ekim dönemi, tarımsal destekleme ödemeleri, parsel verim atamaları, DİTAP Projesi ve genel hayvancılık konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.
İl Müdürü Oktay Öcal yaptığı açıklamada, "Pandemiyle birlikte tarımsal üretim en önemli ve öncelikli konu haline gelmiştir. Sizlerin sorunlarını ilk ağızdan dinlemek, elimizden geldiğince çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bu konuda her zaman telefonlarımız açık, ilçe müdürlüklerimize veya bizlere ulaşabilirsiniz" diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.
Toplantı karşılıklı soru ve cevapların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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