Şüpheli araçtan binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan, 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. 59 T 0156 plaka ticari taksinin içerisinde bulunan G.D.’den 3 bin 542 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili G.D. yakalanarak şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.