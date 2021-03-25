İstanbul'dan Çorlu'ya gelen takside, 4 kilo 900 gram uyuşturucu bulundu

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Mehmet YİRUN / ÇORLU, (Tekirdağ) (DHA)TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesine İstanbul'dan gelen takside, 4 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Sürücü S.D., gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri, İstanbul´dan ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen taksi, ilçe girişinde durduruldu. Takside yapılan aramada 4 kilo 900 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 845 lira ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, taksi sürücüsü S.D. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-03-25 11:50:55



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