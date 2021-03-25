Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi´ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 16 bakır sikke ve 46 bakır ile bronz karışımı sikke ile objeler ele geçirildi.

Ev sahibi H.P. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Süleymanpaşa Ruhan YALÇIN

2021-03-25 17:31:16



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