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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağlı iş insanı cinsel istismardan tutuklandı (2)

DHA

Tekirdağlı iş insanı cinsel istismardan tutuklandı (2)


TEKİRDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI´NDAN AÇIKLAMA
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, iş insanı İrfan Pullukçu´nun C.N.K.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Tekirdağ ilinde yaşı küçük mağdurun cinsel istismara uğraması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur. Mağdur ve annesinin mağdurun şüpheliler tarafından `cinsel istismara´ uğradığına yönelik şikayetleri üzerine Didim Cumhuriyet Başsavcılığı´nca başlatılan soruşturma kapsamında suç yeri itibari ile Yetkisizlik Kararı ile gönderilen şüpheli İ.P. ve mağdurun ablasına yönelik iddialar yönünden Cumhuriyet başsavcılığımızda soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheliler 08/03/2021 tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Soruşturma gizlilik kararı kapsamında titizlikle yürütülmektedir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ TEKİRDAĞ, (DHA)-
2021-03-25 20:21:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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