Avrupa’nın sosyal medya fenomenleri Tekirdağ’ı gezdi

Avrupa’dan gelen bir grup sosyal medya fenomeni, Tekirdağ ve Destinasyonları Tanıtım Çalışması kapsamında şehri gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yapılan çalışma çerçevesinde “Tekirdağ ve Destinasyonları Tanıtım Çalışması” için Avrupa ülkeleri Hollanda, İtalya, Almanya, İspanya ve İsveç’ten sosyal medya fenomenleri Tekirdağ’a geldi. 25 sosyal medya fenomeni, Tekirdağ’ın tarihi, turistik, kültürel ve ekonomik değerleri ile doğal güzelliklerini gezdi. Bu çalışma kapsamında Tekirdağ’ın güzellikleri dünya tanıtımına çıkarken, fenomenler Tekirdağ’ı çok beğendiklerini dile getirdi.

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