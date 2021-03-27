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Tekirdağ´da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürenlere operasyon

DHA

Tekirdağ´da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürenlere operasyon


Mehmet YİRUN-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştürerek bahis oynayan 18 kişi yakalandı. 19 horoza el konulurken, 18 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150´şer lira ceza uygulandı.  
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinin Bağlık Mahallesi´ndeki bir bağ evinde horoz dövüşü yaptırıldığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı. Bağ evine gece yarısı operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüp bahis oynatan M.D. ile bahis oynayan 17 kişiyi yakaladı. Bahis oynatmak için dövüştürülen 19 horoza el konuldu.
M.D. hakkında `kumar oynatmak için yer temin etmek´ ve ´yasadışı bahis´ yaptırmak suçundan yasal işlem başlatıldı. M.D. ile 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 3 bin 150´şer lira ceza uygulandı.
Bağ evinde horoz dövüştürenlerin bahislerinin bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıktığı belirtildi.
El konulan 19 horoz ise Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´ne teslim edildi. Bahis oynayanların bağ evi önündeki 25 aracına da el koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Mehmet YİRUN-Onur KAYA
2021-03-27 11:05:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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