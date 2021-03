Korona virüs Osmanlı’ya sığınan Macar Kralı'nın müzesini de vurdu: Sadece 6 yabancı turist ziyaret etti

Korona virüs salgını Avusturya Baskılarından kaçıp Osmanlı’ya sığınan Macar Kralı Rakoçzi’nin Müzesini de vurdu. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği müzeyi 2021 yılından bu yana sadece 6 kişi ziyaret etti.

Avusturya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi yürüten ve bu mücadelede başarısız olan Macaristan Prensi II. Ferenc Rakoczi'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun davetlisi olarak, 17201735 tarihleri arasında Tekirdağ’da misafir olarak kaldığı ev 1930’lu yıllarda müzeye dönüştürüldü. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesindeki müzede 41 yıldır görev yapan Ali Kabul, evin temizliğinden rehberliğine kadar her işiyle ilgilenerek, eve gözü gibi bakıyor. O tarihten bu yana zaman zaman yoğun olarak başta Macarlar olmak üzere her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği Rakoçzi Müzesi’de korona virüsten kendisine düşen payı alıyor. Türkiye’de ilk korona virüs vakasının açıklanmasından bu yana bir yıldan fazla zaman geçerken, ülkelerinde korona virüsten korunmak için kapanmaya yönelik politikalar sergilemesi sonucu Rakoçzi’nin ziyaretçileri binlerden sadece 6 kişiye kadar düştü.

41 yıldır Rakoçzi Müzesine bakıyor

41 yıldır Macar Hükümeti adına Rakoçzi Müzesinin sorumluluğunu yaptığını ifade eden Ali Kabul, “Buraya gelen giden ziyaretçileri burada uygun bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda müzenin sil süpür bakımı da benim sorumluluğumdadır. Rakoçzi Müzesi 1931 yılında Macar Devleti o günkü Türk Sahibinden şimdiki binayı Rakoçzi ve arkadaşlarının kullandığı bu binayı satın alıyor. Rakoçzi ve arkadaşlarının burada bulunmuş olduğu diğer Macar Mültecilerinin anısına Macar Devleti burayı müze haline getirmiş” dedi.

“Şu ana kadar 6 yabancı turist geldi”

Ali Kabul açıklamasının devamında, “Tabi korona bütün dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. Korona öncesi son 10 yılın ortalaması bize aylık 400450 civarında ziyaretçi gelirken, şimdi bu rakam 5060’lara düştü. Hatta Kış aylarında aylık ziyaretçi sayısı 3040’lara kadar düştü. Yabancı turistlerde özellikle çok düşüş oldu. Kışın 6 ay yabancı turist gelmiyor. Geçen senenin de pandemi döneminde yabancı turist sayısı neredeyse 810 kişiye düştü. 2021 yılı için şuana kadar 6 yabancı turist geldi. İnşallah önümüzdeki aylarda hem korona biraz hafifler hem de turist ziyaretçi sayımız çoğalır diyoruz” diye konuştu.

