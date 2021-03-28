Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü

DHA

Uçak teknisyenliğinden sirke fabrikasına uzanan başarı öyküsü


Mehmet YİRUN Şafak TAŞOYAR / TEKİRDAĞ,(DHA)TÜRK Hava Yolları'ndaki görevini Tekirdağ Marmara Ereğlisi´nde elma yetiştiriciliği yapmak için bırakan İsmail Kızılkaya(59) ile bilgi işlem uzmanı kayınbiraderi İsmail Turhan(50), kısa sürede işlerini sirke fabrikası kurarak büyüttü. Havacılığın tutku, sirke üretmenin aşk olduğunu söyleyen Kızılkaya, "Sirke yapmak çok uzun ve titizlik isteyen bir süreç. Aynı uçak bakımı gibi; hataya yer vermez" dedi.
THY'de yıllarca uçakların teknik bakımını yapan ekipte yer alan İsmail Kızılkaya ile özel sektörde bilgi işlem uzman kayınbiraderi İsmail Turhan, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 35 bin dönüm arazi satın alarak elma yetiştirmeye başladı. Yetiştirdikleri elmaları önce pazarlayan ancak umduklarını bulamayan Kızılkaya ile Turhan, daha sonra sirke fabrikası kurmaya karar verdi. İki yıl önce kurdukları fabrikada Kızılkaya ile Turhan katkısız ve doğal sirke üretmeye başladı. 
Pandemi sürecinin sirke satışlarını artırdığını belirten Kızılkaya; "İşe başladığımızda henüz pandemi yoktu. Sirke, kolay çabuk üretilemiyor. Yaptıktan sonra ilk senemiz ürünün olgunlaşmasını bekleyerek geçti. Şişeledikten sonra, pazarlamaya başladık. Kendi bahçemizde ürettiğimiz elmaların dışında çiftçilerden de topladığımız meyve ve ithal ettiğimiz aromalarla doğal sirke yapıyoruz. Pandemide sirkenin sağlığa faydası anlaşılınca yurtdışına da ihraç için Amerika, Kanada ve İngiltere´yle görüşmeye başladık" dedi.
'SİRKE ÜRETMEK UÇAK BAKIMI GİBİ'
Sirke üretiminin aşk olduğunu ifade eden İsmail Kızılkaya, "35 yıl THY´de uçakların teknik bakımını yaptım. İşimi bırakıp, 2 yıl önce köyde aldığımız arazide elmacılığa başladım. İstediğimiz gibi şartlar olmayınca da elmaları değerlendirmek için sirke fabrikası kurmaya karar verdik. Şimdi sirkenin yanı sıra elmalardan reçel ve pekmez de üretiyoruz. Ancak sirke yapmak çok uzun, meşakkatli, titizlik ve özveri isteyen bir süreç. Aynı uçak bakımı gibi. Hataya yer vermez. Sonunda ülke ve uluslararası standartlara uygun kaliteli sirke üretimini başardık" diye konuştu.
'BİRİ AŞK, DİĞERİ TUTKU'
Sirke işinin farklı bir heyecan olduğunu belirten İsmail Kızılkaya, "Birisi aşk, diğeri tutku. Havacılık benim tutkum, mesleğim. Ama sirke üretmek de aşk gibi. Başarmak için sevmeniz lazım. Ürünlerimizde  bir leke veya bir kurt yeniği ya da güneş kararması nedeniyle değerlendiremediğimiz anlar oldu. Bunlar için üzüldük, günlerce araştırdık. Ürünün bütün süreçlerinde bulunuyoruz. Artık ürün çeşitlerimizi de artırdık. Yeşil elma pekmezi, marmelat ve reçel gibi farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Doğal ürünlerimizi ihraç ediyoruz" dedi.  
`16 ÇEŞİT SİRKE ÜRETİYORUZ´
Bilgi işlem uzmanı  İsmail Turhan ise bal, kavun, üzüm, gül, Hindistan cevizi ve vişnenin de aralarında bulunduğu 16 farklı üründen sirke ürettiklerini belirtti. Turhan, "Siz hiç bal sirkesi tattınız mı? İçinde bal olan sirke üretiyoruz. İnsan sağlığına çok faydalı. Zayıflamaya yardımcı, sindirim sistemini rahatlatan sirkeyi pandemi sürecinde dünya yeniden keşfetti. Türkiye Vegan Derneği'nın onayıyla ilk `vegan sertifikalı´ sirkeleri üretiyoruz" diye ifade etti.
Özel sektördeki işini toprakla uğraşmak istediği için bıraktığını kaydeden İsmail Turhan, "Hep istiyordum ve hayalimdi. 'Gidip toprakla uğraşalım, ağaç ve çiçek dikelim.' Ancak hepimizin hayali olan toprağın kolay olmadığını işin içine girdiğimizde anladık. Ticaret, ilk başta bize uzaktı. Ürünlerimizi yaptıktan sonra işin ticaret ve pazarlama tarafına geçtik" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-03-28 11:20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs Osmanlı’ya sığınan Macar Kralı'nın müzesini de vurdu: Sadece 6 yabancı turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Korona virüs Osmanlı’ya sığınan Macar Kralı'nın ...
Marmara büyük baskı altında: Salya tehlikesi 2 aydır geçit vermiyor Deneme amaçlı denize açılan balıkçının ağları salya ile dolup taştı
YEREL HABERLER Marmara büyük baskı altında: Salya tehlikesi 2 aydır ...
Tekirdağ´da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz dövüştürenlere operasyon
YEREL HABERLER Tekirdağ´da sokağa çıkma kısıtlamasında horoz ...
İzinsiz afişler imha ediliyor
YEREL HABERLER İzinsiz afişler imha ediliyor
Tekirdağ’da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı 19 horoz muhafaza altına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi ...
Viraja girerken mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Viraja girerken mıcıra kapılan otomobil şarampole ...
Bu şehirde her hafta açılış var Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Hüseyin Pehlivan İlkokulu Spor Sahası düzenlenen törenle açıldı
YEREL HABERLER Bu şehirde her hafta açılış var Süleymanpaşa ...
Tekirdağ´daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha adı girdi
YEREL HABERLER Tekirdağ´daki çocuk istismarı dosyasına üç kızın daha ...
Gönül Elçileri esnafa salgınla ilgili afiş dağıtıyor
YEREL HABERLER Gönül Elçileri esnafa salgınla ilgili afiş dağıtıyor
Tekirdağ AFAD’dan ‘Afet çantam hazır sizinki hazır mı’ videosu Afet çantasının içerisinde neler olmalı
YEREL HABERLER Tekirdağ AFAD’dan ‘Afet çantam hazır sizinki hazır ...
Dernek lokallerine denetim
YEREL HABERLER Dernek lokallerine denetim
Avrupa’nın sosyal medya fenomenleri Tekirdağ’ı gezdi
YEREL HABERLER Avrupa’nın sosyal medya fenomenleri Tekirdağ’ı gezdi
Bu okullarda öğrenciler görerek ve yaparak öğrenecek Bu okulların öğrencileri sınıf dışında da öğrenecek
YEREL HABERLER Bu okullarda öğrenciler görerek ve yaparak ...