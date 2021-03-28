Tekirdağ'da PKK'ya yardım yataklık yapan 1 kişi yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde R.E., terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddia edilen kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Çerkezköy ilçesinin Bağlık Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, R.E. gözaltına alındı.İkamette yapılan aramada ele geçirilen sim kart ve cep telefonuna el konuldu. Şüphelinin emniyetteki soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-03-28 15:07:40
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