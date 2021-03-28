Tekirdağ'da 1 kişi PKK'dan gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen şahsın yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

İlçede belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda, R.E. isimli şahıs yakalanırken, adreste yapılan aramada ele geçirilen sim kart ve cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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