İlişkisi olduğu kadını tabanca ile öldürüp, tarlaya gömdü(2)

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ZANLI TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBESTMarmara Ereğlisi ilçesinde Yeter Yılmaz'ı tabanca ile vurarak öldürdükten sonra tarlada çukura gömen Kemal K., tutuklandı. Kemal K. ile birlikte mahkemeye çıkarılan oğlu Ali K. ile iş makinesi operatörü Ö.Ş. ise serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-03-28 16:59:08



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