Fabrikasının yanına 5 bin metrekarelik hobi ve hayvanat bahçesi

Tekirdağ’dan Avrupa’ya ihraç yapan alüminyum firması, sosyal sorumluluk projesi kapsamında işletmenin çevresine 5 bin metrekarelik hobi ve hayvanat bahçesi kurdu.

Tekirdağ’da 1989 yılında kurulan alüminyum işletmesi, 32 yılı aşan yolculuğunda üretiminin yüzde 70’ini Avrupa ülkelerine ihraç eder hale geldi. Vergi marjı olarak ilk bin firma arasında yer alan ve ayrıca alüminyum sektöründe ihracat yapan ilk 10 firma bulunan firma, hayat geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık oluşturdu.

Üretimdeki başarısını çalışanlarına sağladığı ideal çalışma ortamıyla yakalayan işletmeci, fabrika çevresinde oluşturulan futbol, basketbol, tenis sahaları ve hobi bahçesinin yanında oluşturduğu hayvanat bahçesiyle fabrikaya bambaşka bir çehre kazandırdı. 2020 yılının başlarında başlayan sosyal yatırım projesi, 6 ay sonunda arazi kiralaması ile 5 bin metrekare alanda tamamlandı. İçerisinde 30 çeşit hayvan bulunan bahçe, 310 çalışan, aileleri ve misafirler için iş stresini atmak, sosyalleşmek adına ortam sağlıyor. Çalışanlar aileleri ile hobi bahçelerine istediği ürünü ekip, hasat alıyor. Bu üretime farklı bir yelpaze kazandırıyor.



“Aile sıcaklığına önem veriyoruz”

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren Fabrika Müdürü İhsan Yılmaz, “Yönetim Kurulu Başkanımız Nadir Akşamoğlu, yöneticilerimiz ve personelimiz ile biz büyük bir aileyiz. Amacımız aile sıcaklığını tesisimizde her zaman korumaktır. Bunun içinde personelimizin sadece iş için bulunduğu bir ortam olmaktan uzak durmaya çalıştık. Onların sosyal açıdan kendilerini rahat edeceği, ailelerinin, çocuklarının geldiğinde eğlenceli anlar yaşayabileceği bir ortam oluşturma hedefine hayvanat bahçesi ve spor tesisleri ile oluşturduk. Yurt dışından gelen müşterilerimiz hayvanat bahçemizin olmasından çok mutlu oluyorlar. Hayvanlarımızın bu güzel ortam da yaşamasından dolayı bizleri tebrik ediyorlar. Fabrikamız da devasa boyutlarda ressamımızın eliyle bin bir zorlukla yaptığı 48 adet duvar resimleri mevcuttur. Fabrikamıza giren tüm müşteriler, tüm tedarikçiler, misafirlerimiz ve fabrika da çalışanlarımız bu ortamdan çok etkilenmekte ve mutlu olmaktadır. Bu üretimimize de yansıyor. Personelimiz mutlu, üretimimiz artıyor. Doğal olarak Türkiye ekonomisi kazanıyor. İlerleyen süreçte yatırımlarımızı daha da arttıracağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.