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Tekirdağ' da Atatürk heykeline çirkin saldırıda bulunan şüpheli görüntüden tespit edildi

DHA

Tekirdağ' da Atatürk heykeline çirkin saldırıda bulunan şüpheli görüntüden tespit edildi


Mehmet YİRUN Şafak TAŞOYAR / MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Nizamettin Demirdöven İlkokulu ile Opet Anadolu Lisesi ve Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'nun bahçelerinde bulunan Atatürk heykel ve büstlerine, boya ile hakaret içerikli yazılar yazanlara yönelik başlatılan soruşturmada polis ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.  Elinde boya kovasıyla okullara giren bir kişinin görüntülerden  tespit edildiği öğrenildi.Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan bir Atatürk heykeli ile 2 büstüne boyayla hakaret içerikli yazılar yazan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu. İki yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldiği için boşaltıldı. Kullanılmadığı öğrenilen Nizamettin Demirdöven İlkokulu ile aynı mahallede bulunan Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve ilçe merkezindeki Opet Anadolu Lisesi'nin bahçelerinde bulunan Atatürk heykeliyle büstlerine ve duvarlara kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyayla hakaret içerikli yazılar yazıldı. 
GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı AK Partili Hikmet Ata, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç saldırının yapıldığı okullarda incelemelerde bulunurken; sosyal medya üzerinden her kesimden vatandaş olaya, tepki gösterdi. Savcılıkça soruşturma başlatılırken; CHP Tekirdağ İl Başkanlığı yöneticileri de Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Belediye görevlileri de Atatürk heykel ile büstlerindeki yazıları silip, duvarları yeniden boyadı.  
Polis ve jandarma tarafından özel ekip kurularak, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelenirken, bir kişinin elinde boya kovası ile okullara girdiği belirlendi. Dışarıda bekleyen 2 kişinin de konuyla ilgili olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.
`ATATÜRK SEVGİSİNİ KİMSE ATAMAZ´
Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıyı kınayan Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Başöğretmen ve başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine saldırıları şiddetle kınıyorum. Tekirdağ´da ve ilçemizde olması bizi ayrıca üzdü. Yapanların, en kısa sürede yakalanıp en ağır cezaları alacaklarına inanıyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Bu milletin kalbinden, Atatürk sevgisini kimse atamaz, bunu da böyle bilsinler. Belediye olarak üç okulda Atatürk büstlerinde temizleme çalışmalarını yaptık.Yeniçiftlik Mahallemize de yeni bir Atatürk  heykeli yapıyoruz. Hep birlikte açılışını yapacağız. Bir Atatürk heykeli de Marmara Ereğlisi ilçe merkezimizde olacak" diyerek bilgi verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-03-29 15:55:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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