İki grubun silahlı kavgasında masum vatandaş yaralandı

Tekirdağ’da iki grubun silahlı kavgası esnasında, yoldan geçmekte olan bir vatandaş yaralandı.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumet yaşayan iki grup Atatürk Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki köprüde kavga etti. Silahların konuştuğu kavgada, o esnada yoldan geçen 68 yaşındaki A.S. çenesine ve göğsüne aldığı mermilerle ağır şekilde yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaş, tedaviye alındı. Bilincinin açık olduğu öğrenilen yaralının tedavi işlemleri sürüyor. Emniyet ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.