Çorlu’da eğitimöğretim veren kurumlar arasında yer alan Şehit Hamza Çavuş İlkokulu’na Z Kütüphane kazandırıldı. Zenginleştirilmiş kütüphanenin açılışını Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan gerçekleştirdi.

20202021 yılında kapılarını açarak eğitimöğretime aşlayan Şehit Hamza Çavuş İlkokulunda hayırseverler ile okul aile birliğinin katkıları sonucu estetik ve ergonomik tasarımıyla öğrencilere okullarda hem bilgiyi sevme hem de öğrenme imkanı veren, sosyal bir öğrenme ortamı oluşturan 'ZKütüphane' adı da verilen Zenginleştirilmiş Kütüphane oluşturuldu.

Z Kütüphanenin açılışı Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımları ile gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan kısa zamanda okulun ulaştığı noktadan ötürü okul idaresine, katkılarından ötürü hayırseverler ile okul aile birliğine teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ZKütüphaneyi ve okulu gezerek öğretmenler ve öğrenciler ile sohbet eden Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’a Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile Şehit Hamza Çavuş İlkokulu Müdürü İlyas Yılmaz da eşlik etti.

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