Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ'da yasadışı yollardan yurtdışına çıkış hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin 5 kişilik hafif ticari araca sürücü dahil 16 kişi bindikleri belirlendi.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurup kontrol etti. Kontrollerde 5 kişilik araçta biri kadın ikisi çocuk 15 düzensiz göçmen ile sürücü M.S. olmak üzere 16 kişi bulundu. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenlerin yasadışı yollardan Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınıra gittikleri belirlendi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan araç sürücü M.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-03-30 14:10:48



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