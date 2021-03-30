En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denize açılan balıkçı kayboldu. İhbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Marmara Denizi'nde arama çalışması başlattı.



Edinilen bilgiye göre, balık avlamak için teknesiyle denize açılan M.Ş. isimli balıkçıdan haber alamayan yakınları Sahil Güvenlik Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında balıkçının gidebileceği bölgede arama çalışması başlattı.



Teknesi kıyıya vurdu

Denizde kaybolduğu iddia edilen balıkçının teknesi kıyıya vururken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekiplerine bağlı dalgıçlar denize dalıp arama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botu da denizdeki arama çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.