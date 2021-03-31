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(Özel) 'Yeni doğan ambulansı'nın fiyatı dudak uçuklattı Vali Yıldırım, 'yeni doğan ambulansı' na hayran kaldı Vali Yıldırım: "Yani hastanın ayağına hastaneyi götürmüş oluyoruz"

İHA

(Özel) 'Yeni doğan ambulansı'nın fiyatı dudak uçuklattı Vali Yıldırım, 'yeni doğan ambulansı' na hayran kaldı Vali Yıldırım: "Yani hastanın ayağına hastaneyi götürmüş oluyoruz"

Sağlık Bakanlığı tarafından bir adet Yeni Doğan Üniteli Transport Ambulansı ile 7 adet Acil Yardım Ambulansı Tekirdağ’a tahsis edildi. Bebekler için yoğun bakım ünitesi sisteminin kurulu olduğu ambulansın fiyatı ise dudak uçuklattı.
Sağlık Bakanlığı tarafından bir adet Yeni Doğan Üniteli Transport Ambulansı ile 7 adet Acil Yardım Ambulansı Tekirdağ’a tahsis edilişi için Tekirdağ Devlet Hastanesi 3. Kısım’da düzenlene teslim törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Emekli Vali Yardımcısı Mahmut Yıldırım ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan ve sağlık çalışanları katıldı.
Törende kurdela kesilerek ambulans anahtarları Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından ambulans şoförlerine teslim edildi. Anahtarların teslim edilmesinin ardından Vali Yıldırım, ambulansların donanımları hakkında bilgi aldı. Teslimi yapılan 8 adet ambulansın içerisinde bulunan Yeni Doğan Üniteli Transport Ambulansı ilgi odağı oldu. Bu kapsamda Trakya’da ilk olan yeni doğan ambulansı, bebeklerin bir merkezden başka bir yere daha güvenli bir şekilde nakil edebilecek. Yeni doğanlar için yoğun bakım şartlarını içerisinde taşıyan ambulansın fiyatı ise dudak uçuklattı.

1,5 milyon TL
112 Başhekimi Dr. Mehmet Erdem katılımcılara yeni doğan üniteli ambulansın tanıtımında yaptığı açıklamada, “Bu ambulanslar bakanlığımızın SIHHAT Projesi kapsamında yaklaşık 50 adet dağıtılan ve Tekirdağ’a getirilen ambulanslardan bir tanesi. Bundan önceki bu şekilde sedyesi, kuvöz dediğimiz yeni doğanların yoğun bakımda takip edildiği ve mekanik vantilatörlü sabit sistem kullanılmamaktaydı. Bu araçlar sadece ve sadece yeni doğan bebeklerin bir merkezden bir merkeze nakledildiği sırada yoğun bakım şartlarının kaybetmemeleri ve aynı standartlarda transport edilmeleri için düzenlenmiş. Bunun içerisinde çalışacak olan personellerimizin hepsinin ayrı ayrı yeni doğanla ilgili ayrıntılı eğitimlerini almaya başladılar. Eğitimlerini tamamladıktan sonra bebeklerimin tüm nakilleri gerçekleşmiş olacak. Bunun yaklaşık fiyatı 1 buçuk milyon TL civarında” diye konuştu.

Tanıtımı büyük bir sabırla dinleyen Vali Yıldırım ise yeni doğan üniteli ambulansa hayran kaldı
"Hastanın ayağına hastaneyi götürmüş oluyoruz"
Teslim töreninde konuşan Vali Aziz Yıldırım, “Devletimizin gücünü bir defa daha hep birlikte hissediyoruz. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ciddi mesafe kat ettik. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan. Geçmişte hayal etmeye kalksak, sağlık teşkilatımızda hakikaten gelmiş olduğumuz noktayı hayal edemezdik. İnşallah bundan sonrada daha güzel hizmetler olacak, daha güzel donanımlı araçlar, gereçler kullanacağız. Hem hastaya ulaşma hem de hastanın gerekli olan sağlık kuruluşlarına ulaştırılabilmesi için araçlar gereklidir. İşte bu araçlar bu hizmeti temin ediyor. Hem de bu hizmeti hastamızın ya da ihtiyacı olan kişinin yanına varır varmaz hastane hizmeti vermek suretiyle başlatıyor. Bu ambulanslar sadece hasta taşıyan ambulanslar değil aynı zamanda içinde tedaviye başlayabilecek donanıma sahip olan ambulanslar. İçinde hem hasta bakıcımız var, hem hemşiremiz var, hatta bazı durumlarda doktorumuz var. Yani hastanın ayağına hastaneyi götürmüş oluyoruz. Bu ambulansların böyle bir özelliği var. Onun için sebep olanlardan, bunları temin edenlerden, kullanacak olanlardan Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sağlıkçılarımız, neyi taşıdıklarının farkında olduklarını bilerek taşıyorlar. Çok güzel bir şey var. İlimizde alo dendiğinde ambulansın yetişme süresi 5,5 dakikadır. Harika bir şey bu, bunu daha da azaltacağız inşallah bu tür ambulansları daha farklı lokasyonlara ulaştırmak suretiyle. Çünkü ne kadar çok lokasyonda ambulansları temin edebilirsek o kadar çabuk ihtiyacı olan kişilere yetiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Saniyelerin bile sağlıkta ne kadar önemli olduğunu hepimiz farkındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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