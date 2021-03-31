Polis memuru kalp krizinden öldü

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Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Çetin Ton(54), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Çetin Ton, Çorlu'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Ton, bugün Çorlu'da toprağa verilecek.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA

2021-03-31 11:35:58



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