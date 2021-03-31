Tekirdağ’da 180 bin kişiye afet eğitimi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da 180 bin kişiye afet eğitimi verildi

İHA

Tekirdağ’da 180 bin kişiye afet eğitimi verildi

Tekirdağ’da “Afet farkındalık eğitimi” kapsamında basın mensuplarına afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitime katılan AFAD İl Müdürü Erol, Tekirdağ’da şu ana kadar 180 bin kişiye afet eğitimi verildiğini aktardı.
Toplumda afet farkındalığının arttırılması, bireylerin afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve afet hazırlık kültürünün halk arasında yaygınlaştırılması amacıyla Tekirdağ’da basın mensuplarına yönelik afet eğitimi düzenlendi. Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Erol, eğitime katılan gazetecilere “Afet farkındalık eğitimi” sonucunda “Afet ve Acil Durum Çantası” takdim etti.
‘Afet Farkındalık Eğitimi’nde İl AFAD Müdürü Recep Erol bir konuşma yaptı. Erol, 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildiğini, bu kapsamda toplumun bütün kesimlerine 2021 yılı boyunca afet farkındalık eğitimi verilmeye devam edileceğini belirtti. Şu ana kadar il genelinde farklı yöntemlerle 180 bin kişiye eğitim verildiğini dile getiren Erol, “Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri sizlere ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir “Afet ve Acil Durum Çantası” sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir, afetlerden korkmayalım, hazırlıklı olalım. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması hepimiz için çok önemlidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis memuru kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Polis memuru kalp krizinden öldü
Prof.Dr. Ertuğrul: İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar
YEREL HABERLER Prof.Dr. Ertuğrul: İngiltere varyantı hakim, önlem ...
Tekirdağ’da Atatürk büstüne yazılan yazılara ilişkin bir kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da Atatürk büstüne yazılan yazılara ilişkin ...
Tekirdağ´da Atatürk heykeline saldırının faili yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ´da Atatürk heykeline saldırının faili ...
(Özel) 'Yeni doğan ambulansı'nın fiyatı dudak uçuklattı Vali Yıldırım, 'yeni doğan ambulansı' na hayran kaldı Vali Yıldırım: "Yani hastanın ayağına hastaneyi götürmüş oluyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) 'Yeni doğan ambulansı'nın fiyatı dudak ...
NATO Alarm Tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER NATO Alarm Tatbikatı Tekirdağ'da gerçekleştirildi
Denize açılan balıkçı kayboldu
YEREL HABERLER Denize açılan balıkçı kayboldu
Marmara Denizi'nde avlanmaya çıkan balıkçı kayboldu
YEREL HABERLER Marmara Denizi'nde avlanmaya çıkan balıkçı kayboldu
Ergene’de kırmızı çizgi yayalar
YEREL HABERLER Ergene’de kırmızı çizgi yayalar
Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden sezonu erken kapattı
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçılar, 'deniz salyası' yüzünden ...
Çerkezköy TSO müşterek komite toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO müşterek komite toplantısı gerçekleşti
Başkan Yüksel minik öğrencilerle derse girdi
YEREL HABERLER Başkan Yüksel minik öğrencilerle derse girdi
Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından elektronik mağazasını soydular
YEREL HABERLER Önce kuryenin motosikletini gasp ettiler, ardından ...
Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 5 kişilik araçta 15 düzensiz göçmen ...
Zebra geçide kırmızı işaret
YEREL HABERLER Zebra geçide kırmızı işaret
Taksici, tartıştığı müşterisi tarafından vuruldu
YEREL HABERLER Taksici, tartıştığı müşterisi tarafından vuruldu
Şehit Hamza Çavuş İlkokulu’na Z-Kütüphane
YEREL HABERLER Şehit Hamza Çavuş İlkokulu’na Z-Kütüphane
Marmara’da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ettirdi Bu yıl erken yasağa giren balıkçılar tamir tadilat işlerine başladı Kaykay denizi yer yer turuncuya boyadı
YEREL HABERLER Marmara’da 'kaykay' belası balıkçılara erken paydos ...
İki grubun silahlı kavgasında masum vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER İki grubun silahlı kavgasında masum vatandaş ...
Cinsel istismardan tutuklanan iş insanının, telefonları ile bilgisayarları inceleniyor
YEREL HABERLER Cinsel istismardan tutuklanan iş insanının, ...
Aile içi şiddetle mücadelede farkındalık toplantısı
YEREL HABERLER Aile içi şiddetle mücadelede farkındalık toplantısı
Tekirdağ’da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da metruk binadan 2 kilo bonzai çıktı
68 adet kaçak içki bodrum katta ele geçirildi
YEREL HABERLER 68 adet kaçak içki bodrum katta ele geçirildi
5 koltuklu araçtan 16 kişi çıktı
YEREL HABERLER 5 koltuklu araçtan 16 kişi çıktı