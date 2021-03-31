Tekirdağ’da 180 bin kişiye afet eğitimi verildi

Tekirdağ’da “Afet farkındalık eğitimi” kapsamında basın mensuplarına afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitime katılan AFAD İl Müdürü Erol, Tekirdağ’da şu ana kadar 180 bin kişiye afet eğitimi verildiğini aktardı.

Toplumda afet farkındalığının arttırılması, bireylerin afetler konusunda bilinçlendirilmesi ve afet hazırlık kültürünün halk arasında yaygınlaştırılması amacıyla Tekirdağ’da basın mensuplarına yönelik afet eğitimi düzenlendi. Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Recep Erol, eğitime katılan gazetecilere “Afet farkındalık eğitimi” sonucunda “Afet ve Acil Durum Çantası” takdim etti.

‘Afet Farkındalık Eğitimi’nde İl AFAD Müdürü Recep Erol bir konuşma yaptı. Erol, 2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edildiğini, bu kapsamda toplumun bütün kesimlerine 2021 yılı boyunca afet farkındalık eğitimi verilmeye devam edileceğini belirtti. Şu ana kadar il genelinde farklı yöntemlerle 180 bin kişiye eğitim verildiğini dile getiren Erol, “Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri sizlere ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir “Afet ve Acil Durum Çantası” sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir, afetlerden korkmayalım, hazırlıklı olalım. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması hepimiz için çok önemlidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır” dedi.

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