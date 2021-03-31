Polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde görev yapan Çetin Ton, Çorlu’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde görev yapan 54 yaşındaki polis memuru Çetin Ton, Çorlu’daki evinde kalp krizi geçirdi. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Ton’un hayatını kaybetmesi sebebiyle Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da taziye mesajı yayınladı. Yıldırım mesajında, “Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli arkadaşımız polis memuru Çetin Ton’un vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatına baş sağlığı dilerim” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.