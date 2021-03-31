Korona, PTT Şubesini kapattırdı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde PTT Şubesinde bir çalışanın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kapatılan şubede, görevli tüm personel karantinaya alındı.

Muratlı’da bir PTT çalışanının korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışmalarında PTT Muratlı Şubesi’nde görevli personel temas nedeniyle evlerinde 10’ar gün karantinaya alındı.

Personellerin evlerine gönderilmesinin ardından belediye ekiplerince dezenfekte edilen ve kapatılan PTT Şubesi ise, tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete kapatıldı.

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