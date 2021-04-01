Tekirdağ’da odun ekmeği 1,75, Ramazan pidesi 4 TL oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde esnaf odalarınca yapılan toplantıda, 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1,75 TL, 350 gram birinci sınıf pide unundan mamul Ramazan pidesinin fiyatı ise 4 TL olarak belirlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ekmek ve Ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İlgili esnaf odalarının temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu komisyon, Ramazan pidesi ile ekmek fiyatlarının belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında toplandı. Toplantıda 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1,75 TL, 350 gram birinci sınıf pide unundan mamul Ramazan pidesinin fiyatı ise 4 TL olarak belirlendi.

Toplantıda paydaşlardan biri olarak yer alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Süleymanpaşamızda ekmeğin ve Ramazan pidesinin satış fiyatının belirlenmesi amacıyla bir araya geldiğimiz, oda başkanları ve fırıncı esnafımızla mutabakat sağladık. Fırıncı esnafımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Süleymanpaşamızda 1 adet 200 gram odun ekmeğinin fiyatı 1.75 TL’den, 1. sınıf pide unundan yapılmış 350 gram Ramazan Pidesinin ise 4 TL’den satılması konusunda fikir birliğine vardık. Oda başkanlarımız ve fırıncılarımızla yürüttüğümüz istişare sonucunda belirlenen ekmek ve pide fiyatının vatandaşlarımıza ve fırıncı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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