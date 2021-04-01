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Tekirdağ'da makilik alanda yangın

DHA

Tekirdağ'da makilik alanda yangın


Murat YAYIN/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, alevlerin sardığı 250 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Tepeköy ile Çengelli mahalleleri arasındaki Bozuk baltalık mevkisinde çıktı. İddiaya göre, E.Y, kendisine ait 5 dönümlük zeytin bahçesindeki otları bir araya toplayıp temizlemek için ateşe verdi. Zeytin bahçesindeki alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Makilik alanda alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, orman itfaiyesine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki mahallelerden iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi. Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Şarköy Belediyesi'ne ait su tankerleri ile de ekipler çalışmalara destek verdi.
Yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. 250 dönümlük alanda etkili olan yangında makilik alan zarar görürken, gözaltına alınan 1 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Murat YAYIN
2021-04-01 19:41:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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